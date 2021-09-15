أصبح التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا، بدءا من اليوم الأربعاء، لبعض الفئات المهنية في فرنسا.

وسيحتاج أطقم المستشفيات والتمريض ورجال الإطفاء وعمال الدفاع المدني وضباط الدرك بدءا من اليوم إلى تلقي جرعة واحدة على الأقل. ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى تعليق العمل دون أجر.

كما أن أولئك الذين تلقوا حتى الآن جرعة التطعيم الأولى فقط يجب أن يقدموا أيضا اختبارا سلبيا في العمل حتى يحصلوا على التطعيم الكامل.

ويُسمح للعمال صراحة بتحديد مواعيد التطعيم خلال ساعات العمل لتسهيل التطعيم.

وأثارت القواعد المشددة لمكافحة فيروس كورونا، التى تشمل التطعيم الإجباري لبعض المهن، احتجاجات ضخمة في فرنسا منذ الصيف ، حيث خرج عشرات الآلاف أيضا إلى الشوارع في مطلع الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات في الوقت نفسه إنه لن يكون من الممكن فصل موظف لعدم تلقيه التطعيم.