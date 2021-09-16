دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى إعادة فتح المدارس في أقرب وقت ممكن في الدول التي ما زال غير مسموح فيها لملايين الأطفال بالعودة لفصولهم الدراسية بعد مرور 18 شهرا على ظهور جائحة فيروس كورونا.

وأفاد تقرير أصدرته يونيسف اليوم الخميس بأن المدارس في نحو 17 دولة ما زالت مغلقة بالكامل، في حين ما زالت مغلقة جزئيا في 39 دولة.

والمدارس التي ما زالت "مغلقة بالكامل تقريبا" تضم عادة نحو 77 مليون تلميذ

وقالت يونيسف إن التلاميذ يمثلون أكثر من نصف 131 مليون تلميذ على مستوى العالم فاتهم أكثر من ثلاثة أرباع التعليم المباشر.

وقالت هنريتا فور المديرة التنفيذية ليونيسف "أزمة التعليم ما زالت قائمة، وكل يوم يمر وهذه الفصول مغلقة يزيد حجم الدمار".