تقول الأمم المتحدة إن تغير المناخ يلحق الضرر بكوكب الأرض بشكل أكبر وأسرع مما كان متوقعا، وإن الجهود المبذولة لإبطائه لا تزال غير قوية بالشكل الكافي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن تقرير "متحدون في العلوم 2021" الصادر عن الأمم المتحدة اليوم الخميس يجمع أحدث النتائج من العديد من الوكالات والمنظمات البحثية المعنية بالمناخ، ويوثق التحولات المقلقة في الغلاف الجوي للأرض.

ووفقا للتقرير، ارتفعت مستويات سطح البحر بمقدار 20 سم (8 بوصات) في الفترة من عام 1900 إلى عام 2018، وارتفع متوسط ???درجات الحرارة العالمية بما لا يقل عن 06ر1 درجة مئوية (9ر1 درجة فهرنهايت) عن مستويات ما قبل الصناعة.

وأدى ذلك إلى حدوث كوارث طبيعية مدمرة هذا العام، بما في ذلك حرائق الغابات في أوروبا وسيبيريا والفيضانات في ألمانيا وموجات الحر الشديدة في الولايات المتحدة وكندا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان عبر الفيديو مرفق بالتقرير: "الاضطراب الذي يلحق بمناخنا وكوكبنا أسوأ بالفعل مما كنا نظن، كما أنه يمضي بشكل أسرع مما كان متوقعا ... نستمر في تدمير الأشياء التي نعتمد عليها في الحياة على الأرض".

وحذر الباحثون من أن الحفاظ على هدف عدم زيادة ارتفاع درجة حرارة الأرض على 5ر1 درجة مئوية هو أمر بالغ الأهمية لمنع أسوأ آثار لتغير المناخ. ومع ذلك، فإن ذلك سوف يتطلب خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام 2030، ولكن الحكومات ليست على المسار الصحيح لتحقيق ذلك.

أعدت التقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وشمل بحثًا من منظمات من بينها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ومنظمة الصحة العالمية ومشروع الكربون العالمي.