أعلنت مجموعة "ال في ام اتش" للماركات الفاخرة عن تعيين المصمّم الياباني نيغو مديرا فنّيا لدار "كنزو" محلّ فيليبي أوليفييرا باتيستا الذي تنحّى عن هذا المنصب في حزيران/يونيو.

وكانت دار "كنزو" التابعة لمجموعة "ال في ام اتش" والتي أسسّها سنة 1970 الياباني كنزو تاكادا الذي توفّي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إثر إصابته بكوفيد-19 قد كشفت في الربيع عن انتهاء عقدها مع المصمّم البرتغالي فيليبي أوليفييرا باتيستا في أواخر حزيران/يونيو.

وأعلنت "ال في ام اتش" في بيان الأربعاء عن تعيين نيغو مديرا فنّيا للدار، على أن يستلم مهامه في العشرين من أيلول/سبتمبر.

اشتهر نيغو، واسمه الحقيقي توموياكي ناغاو، في أوساط ما يُعرف بأزياء الشارع (ستريتوير) بفضل ماركته "ايه بايثينغ إيب". وأطلق علامته الخاصة للملابس في طوكيو سنة 1993 وتعاون مع كبار الأسماء في مجال الموضة، وعلى رأسهم فيرجيل أبلوه المدير الفني لمجموعات "لوي فويتون" الرجالية.

وقال نيغو في البيان "ولدتُ في السنة التي فتح فيها تاكادا كنزو أوّل متجر له في باريس. وكلانا تخرّج من مدرسة الموضة عينها في طوكيو. وفي العام 1993، عندما انضمّ كنزو إلى +ال في ام اتش+، خضتُ غمار الموضة".

وأكّد أن "إحياء الروحية التي تميّز دراية تاكادا كنزو لصنع تصاميم جديدة للماركة هو أكبر تحدّ في مسيرتي الممتدّة على ثلاثين عاما".