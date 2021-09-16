أفادت صحيفة (سود دويتشه تسايتونج) الألمانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يريد عقد قمة مع نظيره الدولي (فيفا) بشأن خططهم لإقامة بطولة كأس العالم كل عامين مستقبلا.

وذكرت الصحيفة أن السلوفيني أليكسندر سيفرين رئيس يويفا كتب رسالة للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، يدعو فيها لعقد قمة مع يويفا فقط، حيث ينبغي على إنفانتينو تقديم تفاصيل عن الخطط.

وأشار التقرير إلى أن إنفانتينو يريد عقد اجتماع مع 10 اتحادات وطنية من كل اتحاد من الاتحادات القارية الستة.

وكشفت مجموعة عمل تابعة لفيفا، يترأسها الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال الإنجليزي الأسبق، أن المونديال يمكن إقامته كل عامين اعتبارا من عام 2026 بدلا من كل أربع سنوات.

وقوبلت الخطة بمعارضة شديدة من يويفا و إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، اللذين يضمان معظم اللاعبين الذين ينشطون في بطولات الدوري الأوروبية الكبرى.

وأشار سيفرين في تصريحات لصحيفة "ذا تايمز" إلى إمكانية مقاطعة يويفا لبطولة كأس العالم التي تقام كل عامين.