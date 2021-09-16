أعادت مدينة إمدن شمال غربي ألمانيا ومتحف شرق فريسيان الإقليمي مدفعين بنيا في نهاية القرن التاسع عشر إلى هولندا.

وتلقى وفد من المتحف العسكري الوطني الهولندي في زويست المدفعين في المدينة على الحدود الهولندية

وهناك، تم تحميل المدفعين على شاحنة عسكرية ثم تم نقلهما إلى هولندا.

وكان المدفعان قد عرضا من قبل في أماكن عامة في إمدن.

واستخدم المدفعان، اللذان بنيا في 1881 و 1882 في فريدريش كروب في إيسن، في الجيش الهولندي، وتم إخراجهما من الخدمة قبل الحرب العالمية الثانية، ولكن أعيد تنشيطهما قبل غزو فيرماخت.

وفي منتصف أيار/مايو 1940، سيطرت عليهما وحدات ألمانية بالقرب من بلدة دلفزايل الهولندية.