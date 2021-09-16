أعلنت شركة مايكروسوفت العملاقة للبرمجيات أن المدير التنفيذي السابق لشركة "أمازون كلاود" (سحابة أمازون)، تشارلي بيل، سينضم إليها في دور مستحدث يقوم من خلاله بالإشراف على الأمن والامتثال للقواعد، والتحقق من الهوية والإدارة.

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء ان بيل سيشغل منصب نائب رئيس تنفيذي، يتبع الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ستايا ناديلا. ومن المقرر أن يتولى بيل مهام منصبه رسميا بمجرد "التوصل لقرار مع شركته السابقة"، بحسب رسالة بعث بها ناديلا لموظفي الشركة عبر البريد الالكتروني، وحصلت بلومبرج على نسخة. وقد أيدت مايكروسوفت محتوى رسالة البريد الالكتروني.

وكتب ناديلا يقول إن "الأمن السيبراني يمثل أحد أكثر القضايا تحديا في عصرنا-لكل شخص ومنظمة على الكوكب- وهو جوهر المهمة التي نقوم بها." مضيفا أن تأمين منصات التكنولوجيا الرقمية الخاصة بالعملاء والأجهزة والسحابات يشكل "طموحا جريئا نسعى خلفه، وهو ما جذب تشارلي إلى مايكروسوفت."