توصلت الحكومة الإسبانية إلى اتفاق مبدئي مع النقابات، لرفع الحد الأدنى للأجور، بواقع 15 يورو (67ر17 دولار) شهريا، بحسب ما ذكرته محطة "آر تي في إي" الوطنية اليوم الخميس، دون أن توضح كيف حصلت على تلك المعلومات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، أنه من المقرر الآن أن يرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 965 يورو، اعتبارا من تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وكانت وزيرة الاقتصاد، نادية كالفينو، قالت في مطلع الشهر الجاري، في مقابلة لها مع تلفزيون "بلومبرج" إن رفع الحد الأدنى للأجور يعد من أولويات سياسة الحكومة.

وجاءت تعليقات الوزيرة في منتدى "أمبروسيتي" في سيرنوبيو شمالي إيطاليا في حين تشهد إسبانيا وإيطاليا انتعاشا قويا حيث من المقرر أن تنمو اقتصاداتهما بأسرع وتيرة لها منذ السبعينيات بعد أن أضر بها وباء كورونا. وكان الاقتصاد الإسباني قد انكمش بنسبة 11% تقريبا العام الماضي.

وأشارت كالفينو إلى أن القفزة في التضخم لا ينبغي أن تكون مفاجئة بسبب سنوات من التضخم المنخفض واستقرار الأسعار وسط الوباء، ووصفت الزيادة الأخيرة بأنها "عرض مؤقت".

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن خطط لزيادة الحد الأدنى للأجور البالغ 950 يورو (1123 دولارا) هذا العام لحماية القوة الشرائية للعمالة مع توسع الاقتصاد وارتفاع تكلفة المعيشة. كما ارتفعت أسعار المستهلك في إسبانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الذي غذى التضخم في جميع أنحاء المنطقة.