أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، النائب عبد الرحيم المعايعة، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مستعرضا مواقف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال- خلال لقائه السفير الأذري لدى عمان ايلدار سليموف، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية- إن الأردن وأذربيجان ترتبطان بعلاقات سياسية قوية مبنية على الصداقة المتينة بين قيادتي البلدين، مشيرا إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتنفيذ البرامج المشتركة بين الجانبين في مجالات عدة، منها الطاقة، والثقافة، والسياحة، والزراعة وتشجيع الاستثمارات.

وأعرب عن تقديره للمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الأذرية في العديد من المجالات والتي يعود الفضل فيها إلى حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على تطويرها وتعزيزها، مؤكدا أنها قائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والبرلمانية بين البلدي خاصة في ظل الظروف الصعبة جراء جائحة فيروس كورونا.

من جهته، قال السفير الأذري لدى عمان إن بلاده تؤكد موقفها تجاه الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، ودور العاهل الأردني المستمر في تحقيق السلام الشامل والعادل بالمنطقة، مؤكدا ضرورة تطوير وتوسيع العلاقات مع الأردن خاصة في مجال التعاون الاقتصادي.

وأشار إلى أن زيارة الملك الأخيرة إلى أذربيجان ركزت على تدعيم البناء على هذه العلاقة السياسية وترجمتها إلى تعاون اقتصادي استثماري، موضحا أن الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين ستعمل على دعم وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وتحفز القطاع الخاص ورجال الأعمال على الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة.