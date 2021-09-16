ألقت السلطات الاسترالية القبض على رجل / 35 عاما / اليوم الخميس بعد أقل من ساعة من هروبه من سجن في تسمانيا.

وذكرت شرطة تسمانيا أنها احتجزت الرجل بعد 20 دقيقة فقط من إبلاغها بهروبه من سجن ريسدون بالقرب من هوبارت حوالي الساعة 0905 من صباح اليوم (2325 من مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش).

وقال المفتش بريت بيرى: "الوقت بين إابلاغه بهروب الجاني واحتجاز الرجل بسلام كان 20 دقيقة فقط .. إنها شهادة على عمل الشرطة الممتاز لجميع المعلومات المعنية والمفيدة من المجتمع".

وذكرت الشرطة أنه خلال الحادث تعرض شرطي والسجين الهارب لإصابات طفيفة.