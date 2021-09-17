ستنضم عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل إلى صندوق الملكة للكومنولث وهو مؤسسة تنموية خيرية دولية بصفتها سفيرة دولية لدعم القادة الشبان.

ويدعم الصندوق، الذي تأسس في 2018، الشبان الذين يضغطون من أجل التغيير في مجتمعاتهم في قطاعات مثل الرعاية الصحية والبيئة والتعليم.

واستعدادا للاحتفال بمناسبة مرور 70 عاما على حكم الملكة إليزابيث في عام 2022، أطلقت المؤسسة الخيرية صندوق اليوبيل البلاتيني للقادة الشبان لتقديم المزيد من الدعم لرواد الأعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما عبر 54 دولة في الكومنولث.

وبصفتها سفيرة عالمية لليوبيل البلاتيني للصندوق، سيكون دور كامبل هو تعزيز صورة حملة جمع التبرعات للصندوق وكذلك الترويج لنشاط قادتها الشبان.

وقالت في بيان "بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه أو أين أنت الآن، هناك قادة شبان داخل مجتمعك يقومون بعمل رائع. في بعض الأحيان لا يُمكن رؤيتهم وقد لا يرى بعضهم أنفسهم على أنهم'' قادة''، لكنهم جميعا يستحقون دعمنا والحصول على التعليم والموارد".