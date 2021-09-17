قال الصحفي البريطاني المثير للجدل بيرس مورجان إنه "عاد للوطن" بعدما أعلن أنه وقع سلسلة من الاتفاقيات مع "نيوز كورب" إمبراطورية الإذاعة والنشر لقطب الإعلام روبرت مردوخ.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت شركة "نيوز يو كيه" التابعة لـ "نيوز كورب" في بيان إن مورجان سيكون لديه برنامج يبث في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وعمودان أسبوعيان بصحيفتي "نيو يورك بورست" و"صن".

وسيتم بث البرنامج التليفزيوني، الذي سيتم تصويره في لندن وبثه مطلع عام 2022، على قناة "توك تي في"، القناة التليفزيونية البريطانية الجديدة لشركة "نيوز كورب".

وتمثل خطط "توك تي في" تطورا مخالفا لتصريحات الشركة في نيسان/ أبريل بأن أي قناة محلية لن تكون مجدية تجاريا.

وبالنسبة لمورجان، ستكون عودة للتليفزيون بعد أن انسحب بشكل مفاجئ من برنامج "صباح الخير بريطانيا" لقناة "آي تي في" في وقت سابق هذا العام، في خضم رد فعل عنيف على تصريحات أدلى بها بشأن ميجان ماركل، دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.