قالت شركتا فايزر وبيونتيك إن وزارة الصحة الكندية منحت الموافقة الكاملة على إعطاء لقاح كوميرناتي المضاد لمرض كوفيد - 19الذي تنتجه الشركتان للأشخاص من عمر 12 عاما وما فوق.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء ، تم ترخيص اللقاح مبدئيا للاستخدام في كندا بموجب تصريح مؤقت في التاسع من شهر كانون اول/ ديسمبر الماضي.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 674ر54 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.