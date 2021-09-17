توفّي كلايف سِنكلير، المخترع البريطاني الذي ابتكر الآلة الحاسبة المحمولة والكمبيوترات المنزلية الميسورة الكلفة، الخميس عن 81 عاما، بحسب ما أعلنت عائلته للإعلام.

وفارق سِنكلير الحياة في منزله في لندن بعد صراع مع السرطان لأكثر من 10 سنوات، وفق ما أفادت وسائل الإعلام البريطانية.

وكان سنكلير يعمل على ابتكارات الأسبوع الماضي، "لأنّ هذا ما كان يستهويه"، بحسب ما كشفت ابنته لـ "بي بي سي".

ووصفته بأنه "كان ابتكاريا ومبدعا"، مشيرة إلى أن "الأمر كان بمثابة مغامرة شيّقة له. وكان ذاك شغفه".

ومن أبرز ابتكارات سنكلير، الآلة الحاسبة الإلكترونية المحمولة سنة 1972.

وقد سمحت هذه الآلة المعروفة باسم "سنكلير زد اكس 80" التي أطلقت في السوق سنة 1980 وكانت تباع في تلك الفترة بما يقارب مئة جنيه استرليني بتعميم الحوسبة في أوساط الأسر في بريطانيا والخارج.

وكانت حواسيب منزلية أخرى مثل "آبل 2" تكلّف أغلى بكثير في ذاك الحين. وكانت شركة سنكلير الأولى في العالم التي تخطّت مبيعاتها مليون جهاز.

ومن النماذج التي طوّرها المخترع لاحقا "زد اكس سبكتروم" سنة 1982 بقوّة أعلى وواجهة أكثر يسرا، ما سرّع من انتشار الألعاب والبرمجة المعلوماتية في أوساط الأفراد.

ونشر المخرج البريطاني إدغار رايت الذي عُرض فيلمه الأخير "لاست نايت إن سوهو" في مهرجان البندقية هذا الشهر تغريدة أبرز فيها ما حققه الراحل.

وهو كتب "اسمحوا لي بأن أوجّه تحيّة إلى رائد التكنولوجيا السير كلايف سنكلير. فهو جعل أحلام القرن الحادي والعشرين ممكنة. سوف أضغط على الكبسات المطاطية لآلة من نوع سبتكروم على شرفك. فلترقد بسلام".