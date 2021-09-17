أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجو-فضائية أطلقت صاروخا في إطار اختبارات الدفاع المضاد للصواريخ، وذلك بميدان التدريب "ساري شاجان" في كازاخستان.

وقالت الوزارة في بيان: "في ميدان ساري - شاجان التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية (بكازاخستان)، نجحت وحدات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجو-فضائية الروسية في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد من الصواريخ الروسية المضادة للصواريخ"، بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية" الروسية، في موقعها الالكتروني.

وصرح قائد وحدة الدفاع المضادة للصواريخ التابعة لقوات الفضاء، اللواء سيرجي جرابتشوك، بأن سلسلة الاختبارات أثبتت خصائص الصاروخ ومواصفاته.

وأضاف أن "الوحدات الجوية أكملت المهمة بنجاح، وتمكنت من إصابة هدف افتراضي بالدقة اللازمة".

كان القائد العام للقوات الجو-فضائية الروسية، الجنرال سيرجي سوروفيكين، قد صرح في تموز/يوليو العام الماضي، بإن أنظمة الدفاع الصاروخي لموسكو والمنطقة الصناعية المركزية يجري اختبارها حاليا، وفي المستقبل القريب ستتلقى القوات الجو-فضائية محطة رادار محدثة متعددة الوظائف وصواريخ للدفاع الجوي محدثة.