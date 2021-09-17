توصلت دراسة جديدة أجريت في كلية الطب بجامعة "ميريلاند" الأمريكية إلى أن تناول الزبادى المحتوي على سلالة معينة من "البروبيوتيك" (البكتيريا المفيدة) قد يحمي من التغيرات الضارة في ميكروبيوم الأمعاء المرتبط باستخدام المضادات الحيوية.

وقال الباحثون إن "إحتواء الزبادى على "بروبيوتيك" (BB-12) يعمل بشكل أفضل في الحفاظ على مجتمع البكتيريا في القولون".. ويوفر هذا الاكتشاف رؤى جديدة مهمة حول الآليات التي قد يحمي بها البروبيوتيك (BB-12) من الإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية.

ويصاب حوالي شخص من بين كل خمسة أشخاص ممن يتناولون المضادات الحيوية بالإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية بسبب الأدوية التي تعطل ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

وشدد الباحثون، فى معرض نتائجهم المتوصل إليها، إلى ضرورة بدء تناول "البروبيوتيك" الموجود في الزبادى في أقرب وقت ممكن قبل أن تتطور أعراض المضادات الحيوية.