لا تزال السيارة أهم وسيلة نقل للركاب في ألمانيا في طريقهم إلى العمل.

فبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي ، قال 68% من الألمان إنهم ذهبوا إلى عملهم العام الماضي بسياراتهم - حتى إذا كانت المسافة قصيرة.

وذكر مكتب الإحصاء أن نحو 13% من الألمان استخدموا على نحو منتظم وسائل النقل العام مثل الحافلات أو الترام أو مترو الأنفاق أو القطار للوصول إلى العمل، بينما ذهب نحو 10% من الألمان إلى عملهم على متن دراجة.

ويستند المكتب في بياناته إلى إحصاء يُجرى كل أربع سنوات. ولم تتغير نسب استخدام وسائل النقل تقريبا مقارنة بالمسح الأخير في عام .2016

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، فإن بيانات عام 2020 تتعلق بـ9ر38 مليون شخص من إجمالي 6ر41 مليون شخص يعملون في ألمانيا، والذين قدموا معلومات عن المسافة من المنزل إلى العمل وكذلك عن الوقت المستغرق ووسائل النقل المستخدمة للانتقال إلى العمل.