قال برنامج كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي إن هناك احتمالا أكبر لأن تكون درجات الحرارة في أوروبا أعلى من المتوسط هذا الشتاء، وهو ما قد يمنح أسواق الطاقة في المنطقة بعض الارتياح.

ويقدم هذا التنبؤ، مؤشرا مبكرا للطلب على التدفئة في فصل الشتاء في أسواق الطاقة الرئيسية في المحيط الأطلسي.

وإذا كان هذا صحيحا، فسيمثل تغييرا كبيرا عن الشتاء الماضي، الذي كان أطول وأكثر برودة وكان بمثاةب بداية للارتفاع الحالي في أسعار الطاقة.

وهناك احتمال يتراوح بين 40% و50% أن تكون درجات الحرارة أعلى كثيرا من معدلاتها التاريخية. وستوفر درجات الحرارة الأكثر دفئا فترة راحة للمرافق التي تم استنفاد احتياطيات الغاز الطبيعي فيها .

ويعد التوقع أول تقييم للمناخ بشأن أشهر الشتاء كانون أول/ديسمبر وكانون ثان/يناير وشباط/فبراير.