أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أنه جرى فصل نحو ثلاثة آلاف عامل بقطاع الصحة مؤقتا عن العمل لعدم الوفاء بالمهلة النهائية للتلقيح الكامل ضد فيروس كورونا والتي انتهت الأربعاء.

وشدد فيران في مقابلة تلفزيونية قائلا: "كل من يعملون مع الفئات الأكثر عرضة للإصابة في العيادات أو دور الرعاية أصبحوا ملقحين الآن"، مضيفا إنه لم يبق سوى عشرات قليلة من العاملين الذين تحدوا شرط التطعيم الإجباري.

ويجب الآن أن يتلقى نحو 7ر2 مليون شخص في فرنسا التطعيم للاستمرار في وظائفهم وفي الأغلب في قطاع الصحة وخدمات الطوارئ.

وهؤلاء الذين لم يتلقوا سوى جرعة واحدة من اللقاح حتى الآن يجب عليهم تقديم اختبار سلبي من فيروس كورونا يوميا إلى العمل حتى يلقحوا بالكامل.

وتشهد البلاد منذ أسابيع مظاهرات احتجاجا على قواعد مكافحة فيروس كورونا التي جرى تشديدها مؤخرا، وتشمل شرط التطعيم الإلزامي لمهن معينة. ولكن عدد المشاركين في التظاهرات في تراجع مطرد.