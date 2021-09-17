بعد ما يقرب من 40 عاما من اندلاع حرب فوكلاند بين الأرجنتين وبريطانيا، تمكن خبراء الطب الشرعي من تحديد هويات رفات عدد آخر من الجنود الأرجنتينيين الذين سقطوا على الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الأطلسي.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه تم التعرف على جثث ستة أشخاص تم العثور عليهم في مقبرة جماعية في مقبرة داروين.

وأضافت، في بيان، أنه بإمكان عائلات الضحايا الآن أن تقرر مكان دفن ذوييها.

وقال مدير المشروع لوران كورباز :"لقد تمكنا من تحديد هوية ستة أفراد، وإعطاء إجابات لأسرهم في النهاية بعد كل هذه السنوات".

وفي المرحلة الأولى من ما يسمى بـ"خطة المشروع الإنساني"، تم تحديد هويات 115 جثة في عام .2019

وسيطرت بريطانيا على جزر فوكلاند عام 1833 عندما طردت المسؤولين الأرجنتينيين من الجزر. وبعد حرب استمرت 72 يوما عام 1982 ، تمكنت من صد محاولة أرجنتينية لإعادة فرض السيادة على الأرخبيل الذي يقع على بعد حوالي 400 كيلومتر شرق البر الرئيسي للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقتل في ذلك الصراع المسلح 649 جنديا أرجنتينيا و 255 بريطانيا وثلاثة من سكان الجزر.

ولا تزال الأرجنتين تطالب بالأرخبيل، تحت اسم "إسلاس مالفيناس". وتتمتع جزر فوكلاند بالحكم الذاتي، إلا أن بريطانيا تقول إنها أحد أقاليمها فيما وراء البحار.

وترفض بريطانيا مطالب الأرجنتين بإجراء مفاوضات بشأن مستقبل الجزر.

وتقول إن سكانها البالغ عددهم ثلاثة آلاف نسمة اختاروا البقاء تحت الحكم البريطاني في استفتاء جرى عام .2013