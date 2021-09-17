أصبحت شركة كانفا (Canva) الأسترالية لتصاميم الجرافيك إحدى أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في العالم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن القيمة السوقية للشركة بلغت 40 مليار دولار (أي ما يعادل 29 مليار جنيه إسترليني).

وشهدت منصة كانفا نموًا ملحوظًا خلال جائحة كورونا لا سيما مع عمل المزيد من العملاء من المنزل، ويقول المحللون إن هذا يجعلها واحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم.

ويبلغ تقييم Canva الحالي 40 مليار دولار ما يجعلها خامس أكبر شركة ناشئة في العالم، بعد شركة ByteDance الصينية التي تمتلك TikTok، ومنصة الدفع Jack Dorsey Stripe، وشركة SpaceX وشركة التكنولوجيا المالية السويدية Klarna.

تأسست Canva في سيدني عام 2013 على يد الأستراليين ميلاني بيركنز ، 34 عامًا ، وكليف أوبرخت ، 35 عامًا.