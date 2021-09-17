ذكرت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا (ستيكو) أنه لا مخاوف من أخذ تطعيمات ضد الإنفلونزا والكورونا في وقت متزامن.

وقال رئيس اللجنة توماس ميرتنز في تصريحات لإذاعة وسط ألمانيا إنه لا توجد مؤشرات على أن أحد اللقاحين لن يعمل إذا تم أخذهما في وقت متزامن، موضحا أنه بناء على ذلك لم يعد التدبير الاحترازي الخاص بالفصل الزمني بين التطعيمين ضروريا.

ودعا ميرتنز الفئات الأكثر عرضة للخطر إلى تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا، موضحا أنه إذا حدث تراجع في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا هذا العام، مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات فاصلة بين الأفراد، فإن هذه الفئات ستصبح معرضة للخطر على نحو خاص، وقال: "لذلك فإن التطعيم ضد الإنفلونزا أمر منطقي بالنسبة للفئات المعرضة للخطر المذكورة".

وبدد ميرتنز مخاوف من أن لقاح الإنفلونزا قد يوفر حماية أقل هذا العام لأن عددا أقل من الأشخاص أصيبوا بالإنفلونزا الموسم السابق، و لذلك قد تكون البيانات المتوفرة لدراسة تحورات الفيروس غير كافية. وذكر ميرتنز أن هذه التخوفات لا أساس لها من الصحة، موضحا أن المعامل حول العالم قامت بدراسة فيروسات الإنفلونزا على مدار السنة، مؤكدا أن هذا هو أساس تطوير لقاحات الإنفلونزا.