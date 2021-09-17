أعلن وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا البدء في علاج مرضى كوفيد-19 الذين يتعافون في المنزل بكوكتيل من الأجسام المضادة لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

ونقلت صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية اليوم الجمعة عن تصريح تامورا أثناء حديثه في اجتماع لجنة مجلس المستشارين، قوله إن الحكومة المركزية تخطط لتقديم العلاج بسرعة، للحيلولة دون تدهور صحة الناس والإصابة بأعراض كوفيد-19 الحادة، في عدة مواقع وستنفذ العلاج في نهاية المطاف على الصعيد الوطني بعد تحديد المشكلات ، ونظرًا لأن العلاج بكوكتيل الأجسام المضادة يُعطى للمرضى من خلال الوريد، فقد تم استخدام العلاج بشكل أساسي على المرضى المقيمين في المستشفى.

وطلب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا من وزارة الصحة إيجاد طريقة لتقديم العلاج في منازل المرضى.

وكان شيجيرو أومي الذي يرأس لجنة حكومية بشأن مكافحة كورونا في اليابان قد حذر من أن خطة الحكومة لتخفيف القيود على أنشطة الناس قد تؤدي إلى انتعاش في الإصابات.