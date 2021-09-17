أعلنت عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" عزمها توظيف 15 ألف شخص بدوام كامل وجزئي في أنحاء كندا، وكذلك زيادة أجور الموظفين على الخطوط الأمامية.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن العمال سيحصلون على ما يتراوح بين 17 و 65ر21 دولار كندي في الساعة، مع مزايا شاملة تبدأ من اليوم الأول تتضمن رعاية صحية للأسنان والنظر، وبرامج للتدريب والتعليم.

ومن المقرر أن يتم التوظيف خلال الخريف؛ كما سيتلقى جميع الموظفين أجرا إضافيا يتراوح بين 60ر1 إلى 20ر2 دولار كندي للساعة، بأثر فوري، وبغض النظر عن تاريخ التحاقهم للعمل بالشركة.

تجدر الإشارة إلى أن أمازون توظف بالفعل أكثر من 25 ألف شخص في كندا.