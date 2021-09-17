كشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة "واشنطن"، أن التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، وأمراض العين المرتبطة بمرض السكري كلها عوامل قد تزيد خطر الإصابة بالخرف.

ووجد الباحثون أن ضعف الرؤية يمكن أن يكون أحد العلامات الأولى للخرف، ويُعتقَد أن انخفاض تحفيز المسارات الحسية البصرية يسرع تقدم الخرف.

وأظهر الفريق أن التنكس البقعي المرتبط المرتبط بالعمر، وأمراض العين ذات الصلة، لكن ليس الجلوكوما، مرتبطة بزيادة خطر الخرف.. إذ مقارنة بالأشخاص الذين لم يكن لديهم هذه الظروف في بداية الدراسة، كان خطر الخرف أعلى بنسبة 26% لدى أولئك الذين يعانون من التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وأعلى بنسبة 11% مع إعتام عدسة العين، وزيادة بنسبة 61% بين أولئك الذين يعانون من مرض السكري أمراض العين المرتبطة. في حين أن الجلوكوما (المياه الزرقاء) لم ترتبط بمخاطر متزايدة من مرض الزهايمر.

وفي بداية الدراسة، سُئِل المشاركون عمّا إذا كانوا قد تعرضوا في أي وقت سابق لنوبة قلبية أو الذبحة الصدرية أو السكتة الدماغية أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، أو الاكتئاب.. وتبين ارتباط مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وقد لوحظ مخاطر نسبية أكبر للخرف بين الأفراد الذين لديهم المزيد من مشكلات في العين.

ويخلص الفريق إلى أن التنكس البقعي المرتبط، وأمراض العين المرتبطة بمرض السكري -باستثناء الجلوكوما- يزيد خطر الإصابة بالخرف.