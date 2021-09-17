بعد أن ملت من محاولات صناعة الأزياء العالمية تلبية احتياجات النساء من التصميمات بمختلف الأحجام، قررت مصممة أزياء مصرية بدء خط إنتاج ملابس خاص بها، حيث تقوم بتصميم كل قطعة على مقاس العميلة وشكلها وحجم الجسم وأسلوبها المفضل في اللبس.

أطلقت نورا جلال البالغة من العمر 29 عاما على علامتها التجارية اسم "رافية" وبدأت في 2015، وكان هدفها الرئيسي منح المرأة المصرية شعورا بالجمال والراحة في الملابس التي ترتديها وتتحكم في تصميمها بنفسها.

لا تصمم رافية الملابس حسب مقاسات كل امرأة فحسب، بل تتيح أيضا للعميلة اختيار الألوان والقصات والأقمشة، مما يمنحها قدرة على الاختيار والتحكم بشكل تام في الطريقة التي ترغب في الظهور بها.

تأمل رافية في تغيير المواقف في المجتمع وأن تتقبل النساء طبيعة أجسامهن وإعطائهن الحق في ارتداء الملابس دون التقيد بمعايير الموضة العالمية.