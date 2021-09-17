أعلنت المفوضية الأوروبية، أن كرواتيا قد تنضم إلى منطقة اليورو، لتكون العضو العشرين، اعتبارًا من الأول من يناير 2023.

وقال فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للتجارة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا تم استيفاء جميع المعايير، فمن الممكن التعامل باليورو اعتبارًا من 1 يناير 2023".

كما هنأ كرواتيا على جهودها حتى الآن وأشاد برغبة الحكومة في تبني اليورو.

وبدأت القيادة الكرواتية عملية الانضمام إلى منطقة اليورو في سبتمبر 2017 وتستعد حاليًا لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة.

وتفترض العضوية في منطقة اليورو استخدام اليورو كعملة وطنية والالتزام بسياسة نقدية مشتركة وضعها البنك المركزي الأوروبي. وأصبح اليورو العملة الرسمية لـ 11 دولة في الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 1999؛ بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. ومع ذلك، فقد دخل حيز التداول النقدي فقط في عام 2002، حيث تم استخدامه حصريًا في المدفوعات الإلكترونية في السنوات الثلاث الأولى.

كانت دول البلطيق آخر الدول التي انضمت إلى منطقة اليورو حتى الآن، مع قيام ليتوانيا بذلك في عام 2015. وحاليًا، تضم منطقة اليورو 19 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تنضم جميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء الدنمارك، في النهاية إلى منطقة اليورو عندما تفي بالمتطلبات الضرورية.