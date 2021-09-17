تقدم أكثر من 5ر5 مليون شخص بطلبات للخضوع لخطة التوطين في بريطانيا لمواطني الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات، وفقا لتقديرات رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا بأنه من بين 5ر5 مليون شخص تقدموا بطلبات، تم السماح لأكثر من 9ر4 مليون شخص بمواصلة العيش والعمل في بريطانيا بعد انتهاء حرية التنقل في أعقاب الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وتمت مطالبة مواطني الاتحاد الأوروبي وأسرهم الذين يعيشون بالفعل في بريطانيا بالتقدم إلى وزارة الداخلية حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي للحصول على وضع الهجرة حتى يتمكنوا من البقاء في البلاد.

وتوفر أحدث الأرقام الفصلية للوزارة حتى 30 حزيران/يونيو ، أوضح صورة حتى الآن لعدد الأشخاص الذين تقدموا بطلب لتشملهم الخطة قبل الموعد النهائي .

ولكن تم إدراج البيانات على أنها "تجريبية"، مما يعني أن الأرقام لا تزال قيد التقييم وقد يتم تحديثها في المستقبل.