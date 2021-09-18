لأول مرة على الإطلاق، لم تتصدر أي من الجامعتين المرموقتين في المملكة المتحدة وهما "أوكسفورد" و"كمبريدج" تصنيفا، من قبل صحيفة "تايمز اوف لندن"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء

فقد احتلت جامعة "سانت اندروز" ، أقدم جامعة في اسكتلندا، الصدارة في التصنيفات، وتأسست في عام 1413 وتقع على ساحل صاخب، في شمال ادنبره، وهي الجامعة التي التقى فيها الأمير ويليام بزوجته كات، دوقة كمبريدج، وتحظى بشعبية لدى الطلاب الدوليين.

وجاءت جامعتا "أوكسفورد" و"كمبريدج" في المركزين الثاني والثالث، على التوالي، متخلفة عن نقاط القوة النسبية لجامعة "سانت أندروز"، في مجالات إرضاء الطلاب ومعدلات إتمام الدرجة وقبول أفضل الطلاب المؤهلين، حسب تحليل صادر عن "دليل الجامعة الجيد" لصحيفة "تايمز".