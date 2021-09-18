قررت وزارة الصحة البريطانية طرح العقار المضاد لفيروس كورونا (كوفيد19-) الذي تم إعطاؤه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما أصيب بالفيروس العام الماضي، للمرضي في مستشفيات خدمات الصحة الوطنية.

وكان وزير الصحة ساجد جاويد قد أشاد الشهر الماضي بعقار "رونابريف"، كأول علاج مخصص لكوفيد19- يحصل على الموافقة في المملكة المتحدة".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قولها يوم الجمعة إن العقار يمكن أن يفيد آلاف المرضى، حيث يستهدف طرحه أولئك الذين لم يكونوا استجابة من الأجسام المضادة ضد كوفيد19- .

وقالت الوزارة إنها اشترت كمية كافية من العقار لعلاج مرضى المستشفيات المؤهلين في مختلف أنحاء بريطانيا اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال جاويد "لقد حصلنا على علاج جديد تماما لمرضانا الأكثر ضعفا في المستشفيات في مختلف أنحاء بريطانيا وأنا سعيد لأنه سينقذ الأرواح اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل".