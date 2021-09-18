عادت عروض الأزياء إلى لندن الجمعة بعدما أدت جائحة كوفيد-19 إلى إجراء بعضها افتراضياً عبر الانترنت في إطار أسبوع الموضة في العاصمة البريطانية الذي يحمل أملاً لقطاع الأزياء بعد رفع معظم القيود التي فرضت للحد من تفشي الفيروس.

ففي شباط/فبراير الفائت، أقيم أسبوع الموضة في لندن بنسق افتراضي بالكامل نظراً إلى حظر تنظيم عروض بحضور الجمهور في ظل الإغلاق التام.

أما هذه المرة ، "فيعود هذا الحدث الدولي ليجسّد إعادة فتح الأنشطة الثقافية في لندن بعد طول انتظار"، بحسب هيئة "بريتيش فاشن كاونسيل" الممثلة للقطاع.

ويشمل برنامج الأيام الخمسة المخصصة لتشكيلة ربيع 2022 وصيفها 28 عرضاً، بينها لمصممين معروفين كالبريطاني إدوارد كراتشلي أو الصربية روكساندا أو الإيرلندية سيمون روشا التي تحتفل علامتها التجارية بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها.

وبدا لافتاً غياب اسمين بارزين هما عضو فرقة "سبايس غيرلز" السابقة مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، ودار "بوربوري".

واستُهل الأسبوع الجمعة بعرض للمصمم سول ناش (28 عاماً) شمل تشكيلة ملابس رياضية يستعيد من خلالها سنوات مراهقته في هاكني، أحد أحياء شمال شرق لندن.

وتطبع حرية الحركة أزياء ناش، وهو أيضاً راقص ومصمم رقص، ويتجسد ذلك في قطع انسيابية بأكمام أو أغطية للرأس قابلة للإزالة. وأجرى ناش تعديلات على القميص القصير الأكمام الذي يشكّل جزءاً لا يتجزأ من الزي المدرسي الإنكليزي توفر إطلالة أنيقة ومريحة.

أما تشكيلة إدوارد كراتشلي، فتميزت بأسلوب مختلف كلياً، يطغى عليه طابع الفخامة، من خلال فساتين منتفخة باللون الأخضر الليموني أو بطبعات الأزهار.