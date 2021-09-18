ذكرت الشرطة الهولندية أن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران في "حادث طعن" في بلدة ألميلو.

ولم يكن واضحا في البداية ما حدث بالضبط. وذكرت تقارير أن من بين الجرحى رجل أطلق أسهما من قوس من شرفة. وأفادت الشرطة بالقبض على المشتبه به.

ولم يتم الكشف عما إذا كان الرجل المسلح بالقوس والنشاب له علاقة بالوفيات أم لا. ولا تزال التحقيقات جارية.

وعندما وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، كان هناك رجل يقف على الشرفة عاري الصدر مسلح بقوس ونشاب وفقا لشهود عيان.

وأظهرت لقطات فيديو الرجل الذي يحمل السلاح وقال المراسلون إن الرجل أطلق سهما واحدا على الأقل.

وتم تطويق الحي بسياج أمني. وطلبت الشرطة من السكان البقاء في شققهم، ولم يتم إعلان زوال التهديد إلا بعد ساعات.