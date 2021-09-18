قال أطباء بيطريون إن الأسود والنمور في حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية في واشنطن تتحسن بعد إصابتها كلها بفيروس كورونا الأسبوع الماضي. وقال دونالد نيفر كبير الأطباء البيطريين في حديقة الحيوان إن الأسود والنمور ربما أصيبت بكوفيد-19 من أحد حراس حديقة الحيوان المصاب بالمرض دون ظهور أعراض عليه وانتقل بعد ذلك إلى عدد كبير منها. وأضاف أن حديقة الحيوان لاحظت أن الأسود والنمور كانت مريضة لأن الأسود والنمور كانت تتحرك بصعوبة ولا تأكل بشكل جيد.

وقال نيفر "أعتقد أنه كان لدينا يوم الخميس الماضي حيوان واحد كان قليل الشهية .. لكنه لم يكن أمرا يدعو للتدخل بشكل سريع".

وبعد إجراء اختبار للأسود والنمور وإعطائها علاجات مختلفة لكوفيد-19 للأعراض بدأت الآن تتعافي وستكون على ما يرام قريبا.