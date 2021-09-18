قال جابريل ماخلوف عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في كلمة له "في هذه اللحظة هناك مبالغة في المخاوف من زيادة معدل التضخم في منطقة اليورو، وضغوط الأسعار الحالية تعكس عوامل مؤقتة ستتلاشى بمرور الوقت".

وأضاف ماخلوف "لكن اليقطة والحرص واجبان حتى يمكننا التحرك كما يجب إذا تغيرت الظروف. التزامنا باستقرار الأسعار مازال قويا كما هو وكذلك قدرتنا على مكافحة أي تضخم غير مستدام في منطقة اليورو".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماخلوف القول "هناك قدر كبير من الغموض بشأن استمرارية ضغوط الأسعار ونحن نحتاج إلى ترجمة هذه البيانات ومخرجات نماذجنا بحذر".

وأشار إلى أن "زيادة أسعار الفائدة للتعامل مع ارتفاع مؤقت للأسعار ستكون مضرة ونحن نحاول استعادة عافية الاقتصاد".

وتابع المصرفي الأوروبي حديثه قائلا "مع السياسات النقدية والمالية الصحيحة الحالية، فإن أي تعافي قوي مدفوعا بالطلب القوي سيؤدي إلى عودة معدل التضخم على المدى المتوسط إلى 2% وهو المعدل المستهدف بالنسبة لنا".