أعلن الاتحاد السعودي للفروسية، عن مشاركة الفارس حمود بن صالح البادي في بطولة العالم للخيل الصغيرة للقدرة والتحمل المقرر إقامتها في منطقة سردينيا في إيطاليا.

وذكر الاتحاد في بيان قام بتوزيعه على الصحفيين، أن البادي سيشارك في البطولة بعد أن اجتاز سباق مؤهل في فرنسا في شهر تموز / يوليو الماضي.

وخاض البادي معسكرا إعداديًا خلال الفترة الماضية شارك خلاله في عدة سباقات ليؤكد جاهزيته للمشاركة.

من جانبه، قال البادي إنه مستعد للمشاركة في البطولة، حيث أوضح أنه انتهى من الاستعدادات للمشاركة .

وأعرب البادي عن أمنيته في أن يوفق خلال سير منافسات البطولة في تقديم أداء يليق باسم بلاده ، موجها الشكر للاتحاد السعودي للفروسية على دعمه المستمر له.