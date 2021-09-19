انطلقت النسخة السابعة من "يوم بلا سيارات" بمبادرة من بلدية باريس ، اليوم الأحد ، تحت شعار "يوم تنفس باريس بدون سيارات" في مسعى منها منذ سنوات التصدي لتلوث الهواء في المدينة.

وذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم /الأحد/ أن هذا اليوم يعد فرصة للمقيمين والزوار من الاستمتاع بالطرق الرئيسية في العاصمة الفرنسية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 6 مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد).

وأضافت بلدية باريس أنه سيتم تطبيق أسعار خاصة في العديد من مواقف السيارات الباريسية بهذه المناسبة و يسمح فقط للحافلات وسيارات الطوارئ وسيارات الأجرة بالانتقال مع أقصى سرعة مسموح بها تبلغ 20 كم / ساعة.