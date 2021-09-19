قال الاتحاد الدولي للدراجات الليلة الماضية إن المتسابق الدنمركي السابق كريس أنكر سورينسن توفي بعد أن صدمته مركبة خلال ركوبه دراجته في بلجيكا.

وكان من المقرر أن يقوم سورينسن (37 عاما) بالتعليق على أحداث بطولة العالم المقبلة لسباقات الطريق في منطقة فلاندرز البلجيكية.

وعلى الهواء مباشرة قالت قناة تي.في.2 سبورت "تلقينا ببالغ الحزن خبر وفاة زميلنا العزيز كريس".

واعتزل سورينسن سباقات الدراجات للمحترفين في 2018 بعد فوزه بلقب البطولة الوطنية في بلاده في 2015 كما فاز بمرحلة في سباق إيطاليا للدراجات في 2010.