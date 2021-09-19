ناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس من سلطنة عمان جميع الدول بوقف إعطاء الجرعة الثالثة المعززة ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلا للأشخاص أصحاب المناعة المنخفضة .

وقال "إن أخذ جرعتين من اللقاح يعد أمرا كافيا ويسهم في تقوية المناعة ضد هذا الفيروس كما تشير له الأدلة العلمية " .

وأضاف غيبريسوس في تصريحات للتليفزيون العماني: إن المنظمة كانت واضحة منذ البداية فيما يتعلق بالتطعيم، حيث أكدت على ضرورة تطعيم الفئات المعرضة لخطر الإصابة بهذا الفيروس والعاملين الصحيين وغيرهم من الفئات العمرية ، " ولكن للأسف الشديد نلاحظ أن بعض الدول تقوم بتطعيم فئات عمرية ليست ضمن الموصى به من قبل المنظمة وهذا أمر أيضا لا يخدم التضامن العالمي والجهود العالمية لمكافحة هذا الوباء " .

وحول جهود منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار وباء (كوفيد-19)، قال غيبريسوس: "إنه من المؤسف أن التضامن العالمي الذي تدعو له المنظمة لم يكن كما كان متوقعا وأصبح هذا الأمر جليا وواضحا عندما تعلق الأمر باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث قامت الدول المنتجة والدول ذات الدخل المرتفع بحجز النصيب الأكبر من الجرعات وقامت غيرها من الدول بحجز كميات تفوق احتياجها الفعلي ".

وطالب غيبريسوس جميع الدول للتعاون من أجل مكافحة هذا الوباء خاصة فيما يتعلق بالتوزيع العادل للقاحات، مؤكدا أنه لا يمكن مكافحة الفيروس من خلال تطعيم مواطني دولة ما دون غيرها، مشيرا إلى أن " نسبة التطعيم في أفريقيا لا تتعدى 2 بالمائة وهذا الأمر لا يخدم الجهود العالمية لمكافحة انتشار الفيروس ".

وأشار إلى أن الدول المنتجة للقاحات تعهدت بتوفير مليار جرعة وقامت حتى الآن بتوفير 15 بالمائة من هذا الالتزام، مبينا أنه على الرغم من أن النسبة بسيطة إلا أن هذا الأمر يعد مؤشرا إيجابيا يصب في المصلحة العامة والتضامن الدولي.