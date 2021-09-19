تنشر ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية طائرات مسيرة على شواطئها للمساعدة في منع هجمات أسماك القرش في أكبر برنامج مراقبة من نوعه في العالم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان صدر اليوم الأحد أن تمويل المبادرة الخاصة بالحماية من أسماك القرش في الولاية زاد ثلاثة أضعاف تقريبا إلى 4ر21 مليون دولار أسترالي (6ر15 مليون دولار أمريكي)، ما يسمح للسلطات بتعزيز التدابير المتخذة للحد من الهجمات.

ويشمل ذلك إرسال أسطول محلي من الطائرات المسيرة إلى ساحل الولاية هذا الصيف، وتوسيع محطات الاستماع وغيرها من أدوات الكشف عن أسماك القرش في إطار البرنامج.

وقال نائب رئيس الوزراء في الولاية ، جون باريلارو: "لا توجد ولاية قضائية أخرى في أستراليا أو في جميع أنحاء العالم قامت بنفس القدر من الاختبارات والتجارب للتكنولوجيا والأساليب للتخفيف من مخاطر أسماك القرش".

وسوف يزيد عدد الشواطئ الموضوعة تحت مراقبة الطائرات المسيرة التي تكتشف أسماك القرش إلى 50 شاطئا مقابل 34 شاطئا حاليا. كما استخدم حراس دوريات ركوب الأمواج في بعض شواطئ سيدني الشهيرة طائرات مسيرة لضمان التباعد الاجتماعي أثناء الوباء.