تمكنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة إلى دولة الإمارات وضبط 70ر38 كيلوجراما من مادة الكريستال المخدرة تم إخفاؤها بطريقة جديدة مبتكرة داخل حاوية بإحدى الشاحنات.

وقالت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ، حسب وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الأحد ، إنه تم الاشتباه في إحدى الحاويات القادمة من إحدى الدول وتم إخضاعها للفحص والتفتيش من قبل مفتشي ومراقبي جمارك أبوظبي في أحد المنافذ الجمركية للإمارة .

وأضافت أنه تم اكتشاف وجود مواد تبين بعد اخضاعها للفحص أنها مخدر الكريستال حيث تم تسليم جميع المضبوطات وتحرير الضبطية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن مفتشي ومراقبي جمارك أبوظبي يواصلون دورهم في التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة والممنوعة جنباً إلى جنب مع رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عبر المنافذ الجمركية للإمارة لمساندة الجهود الوطنية المخلصة في حماية المجتمع والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين.