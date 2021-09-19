وقع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت مشروع قانون الإجهاض الصارم ليسنه قانونا، بحضور نواب مجلس الشيوخ الأمريكي، حسبما ذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز.

كان أبوت قد أنهى مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 8، وهو جزء من قانون تكساس الذي يحظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، ويحظر الحقوق الدستورية للمرأة في الإجهاض المكفولة بموجب قانون "رو ضد ويد" لعام .1973

وقال أبوت وهو يحدق في الكاميرا في أيار/ مايو: "ملايين الأطفال يفقدون حقهم في الحياة كل عام بسبب الإجهاض. ونحن نعمل في تكساس لإنقاذ تلك الأرواح".

وتخطت التأثيرات المتتالية لتلك اللحظة ما هو أبعد بكثير من حدود ولاية تكساس الجمهورية تقليديا. وصوتت المحكمة العليا الأمريكية في الأول من أيلول/ سبتمبر على عدم منع إجراء تكساس، الذي دخل حيز التنفيذ في ذلك اليوم ويحظر معظم عمليات الإجهاض.