توفى جيمي جريفز مهاجم منتخب إنجلترا لكرة القدم ونادي توتنهام سابقا، عن عمر ناهز 81 عاما.

وأكد توتنهام اليوم الأحد في بيان أن هدافه التاريخي توفى في منزله، مقدما التعازي في "أفضل هداف" عرفته البلاد.

وسجل جريفز 266 هدفا خلال 379 مباراة مع توتنهام بين عامي 1961 و1970 ولم ينجح أي لاعب في تحطيم هذا الرقم القياسي على مدار أكثر من 50 عاما.

وأحرز جريفز 37 هدفا في موسم 1962 1963/ ولم ينجح أي لاعب في تاريخ توتنهام في كسر هذا الرقم.

وفاز جريفز مع منتخب إنجلترا بلقب كأس العالم 1966 وسجل 44 هدفا خلال 57 مباراة دولية مع بلاده.

ويحل جريفز في المرتبة الرابعة في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إنجلترا بعد واين روني الذي سجل 53 هدفا وبوبي تشارلتون الذي أحرز 49 هدفا وجاري لينيكر الذي سجل 48 هدفا.

وبدأ جريفز مسيرته مع تشيلسي وسجل رقما قياسيا مع الفريق بإحرازه 41 هدفا في موسم .1961/1960

وقضى جريفز فترة وجيزة مع ميلان الإيطالي قبل عودته لإنجلترا عبر بوابة توتنهام وسيظل خالدا في أذهان محبيه بهدف الفوز الذي سجله في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1961 وكذلك هدفه في شباك اتلتيكو مدريد الإسباني في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام .1963

وأنهى جريفز مسيرته في ويستهام يونايتد حيث اعتزل في سن الحادية والثلاثين.