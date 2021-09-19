ذكرت الشرطة الإسبانية أن حوالي 25 ألف شاب احتفلوا بحفل ضخم في مكان مكشوف في مدريد على الرغم من الحظر المفروض على مثل هذه الأحداث.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركين يرقصون في مساحات مفتوحة بين المباني الجامعية في حي سيوداد يونيفرسيتاريا في مدريد ليل الجمعة/السبت، حسبما ذكرت صحيفة إل بايس.

وكتبت صحيفة "لا فانجارديا" أن حفلا مماثلا شارك فيه 8 آلاف شخص أقيم أيضا في برشلونة.

وقالت شرطة مدريد انها لا تملك ما يكفي من الأفراد لتفريق التجمع الجماهيري، ولذلك تراجعت.

وتم تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في إسبانيا نسبيا في الوقت الراهن، مع انخفاض عدد الحالات الجديدة. وقد هدأت الحالة في المستشفيات، كما أن حملة التطعيم في البلاد في مرحلة متقدمة.