أعلنت هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية انطلاق الدورة 18 للمؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر القادم تحت شعار "ننقل العالم" بمشاركة أكثر من 250 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 1500 زائر من 60 دولة.

وقال مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية - إن تنظيم دبي للمؤتمر والمعرض الذي يعد من أكبر وأعرق المؤتمرات في مجال الطرق والبنية التحتية على مستوى العالم هو تأكيد جودة وكفاءة البنية التحتية للطرق في دولة الامارات العربية المتحدة.. كما يعكس ثقة المنظمات والمؤسسات الدولية في المكانة والسمعة المتميزة التي تتمتع بها إمارة دبي على الصعيد العالمي وقدرتها على استضافة الأحداث العالمية وإخراجها بشكل ناجح حيث يتزامن انعقاد المؤتمر مع استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وأضاف: يستقطب المعرض أكثر من 1500زائر من أكثر من 60 دولة وأكثر من 100 شركة عالمية وناشئة و أكثر من 250 متحدثا من الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق والبنية التحتية يبحثون في أكثر من 70 جلسة وحلقة نقاشية أهم السياسات والبحوث في مجال الطرق والتنقل الذكي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم وإدارة الطرق السريعة وإرشادات البنية التحتية للقيادة الذكية ومواد الرصف المبتكرة وتقنيات المسح واستراتيجيات تحقيق /صفر/ وفيات .

من جانبه قال باتريك سانكي الرئيس والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للطرق: "يتقاسم الاتحاد الدولي للطرق وهيئة الطرق والمواصلات رؤية مشتركة للطرق والتنقل في خدمة أجندة طويلة المدى للنمو والاستدامة وبهذه الروح المشتركة تضافرت جهودنا لوضع برنامج مؤتمر ومعرض الاتحاد الدولي للطرق في نسخته الثامنة عشرة حيث يتمحور حول فكرة أن الطرق التي نصممها اليوم كفيلة بخدمة نطاق متنوع بشكل متزايد من الاستخدامات والمركبات.