يعرض متحف الدوق الأكبر جان للفن الحديث في مدينة "لوكسمبورج" الفرنسية طائرة "ميج" روسية من الحرب الباردة كقطعة رئيسية بالمتحف؛ وذلك خلال الفترة من 2 أكتوبر القادم حتى 16 يناير 2022.

وقالت قناة "فرانس إنفو تي في " الإخبارية الفرنسية -اليوم /الأحد/- إن الفنان البريطاني "روجر هيورنز" هو أصل هذا العمل العملاق، موضحة أن الطائرة "ميج" وصلت إلى لوكسمبورج عن طريق البر من مدينة /براج/ وقام عشرة فنيين من المتحف بتقطيع الطائرة إلى قطع لإدخالها من الباب الأمامي للمتحف واستغرق هذا العمل ساعتين.

يذكر أن الطائرة تعود إلى عام 1950، كما يعد متحف الدوق الأكبر جان للفن الحديث -والمعروف أيضا باسم "مودام" هو متحف متخصص بالفن المعاصر في مدينة "لوكسمبورج".

ويشار إلى أن الحرب الباردة هو مصطلح يستخدم لوصف حالة الصراع والتوتر والتنافس التي كانت توجد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وحلفائهم من فترة منتصف الأربعينيات حتى أوائل التسعينيات.