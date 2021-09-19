كشف باحثون صينيون عن سلسلة الانتقال الكاملة لمتغير دلتا لفيروس كورونا الجديد المسبب لجائحة كوفيد-19 وخصائصه الحركية الفيروسية والسريرية، وقدموا بيانات للوقاية من السلالة والسيطرة عليها.

وأجرى الدراسة باحثون من مستشفى الشعب الثامن في قوانغتشو ومعاهد بحثية أخرى، واستندت إلى تفشي الجائحة في مايو بسبب متغير دلتا في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.

ومن خلال تحليل البيانات الوبائية والسريرية للمرضى المصابين بمتغير دلتا، وجد الباحثون أن من خصائص هذا المتغير، فترة حضانة أقصر بكثير وحمل فيروسي أعلى وفترة تناثر فيروسي أطول.

وعندما يصاب شخص ما بفيروس يصيب الجهاز التنفسي، فإن جزيئات الفيروس ترتبط بمستقبلات فيروسية مثل مستقبلات (ايه سي إي 2) في كوفيد-19. وبعد ذلك يستمر المصابون، الذين قد لا يعانون من أي أعراض فيروسية، في تناثر الجزيئات الفيروسية في أثناء الأنشطة اليومية مثل التحدث والزفير وتناول الطعام، وهو ما يسمى بالتناثر الفيروسي.

ويمكن أن ينتشر متغير دلتا لأربعة أجيال في غضون 10 أيام، ويستغرق أسرع انتقال أقل من 24 ساعة.

كما كان لمتغير دلتا أيضا خطر أعلى من متغيرات فيروس كورونا الأخرى في تطور الحالة إلى حرجة بين كبار السن.

ونشرت النتائج في مجلة ((إي كلينيكال ميديسن)) المفتوحة للمعلومات والأخبار الطبية التي تنشرها دورية ((ذا لانسيت)) الطبية.