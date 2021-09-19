غادر أكثر من 200 ألف من مواطني الإتحاد الأوروبي المملكة المتحدة، العام الماضي، بسبب خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست" وأكبر ركود اقتصادي منذ ثلاثة قرون.

وتشير أرقام مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إلى أن هناك 5ر3 مليون من مواطني الإتحاد الأوروبي، يعيشون في البلاد، مقارنة بـ7ر3 مليون في عام .2019 وتغير عدد المواطنين من خارج الإتحاد الأوروبي، بشكل طفيف حيث بلغ 6ر2 مليون، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء

وهذه الخسارة تساعد في تفسير السبب الذي يجعل بريطانيا تشهد نقصا في العمالة، مما أدى إلى أرفف فارغة في المتاجر، وارتفاع الأسعار وتهديد التعافي من الركود الاقتصادي بسبب الجائحة.

وتعتمد قطاعات، مثل البيع بالتجزئة والضيافة بشكل كبير على عمال الإتحاد الأوروبي، ولم يتضح عدد هؤلاء الذين سيعودون، ممن غادروا البلاد.

وضربت الجائحة بريطانيا بشكل أقوى من معظم البلدان، وربما وجد المهاجرون فرصا جذابة في أوطانهم.