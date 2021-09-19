قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستبدأ على وجه السرعة في ترحيل آلاف المهاجرين الهايتيين الذين يعبرون الحدود الأمريكية المكسيكية بشكل غير قانوني ويتجمعون تحت جسر في مدينة ديل ريو الحدودية في ولاية تكساس جنوب وسط الولايات المتحدة.

وذكر تقرير لصحيفة ((نيويورك تايمز))، نقلا عن مسؤول اشترط عدم الكشف عن هويته، أن إدارة بايدن لديها ثلاث رحلات جوية مقررة يوم الأحد، ومن المقرر القيام بالمزيد في الأيام المقبلة.

وأفاد التقرير أنه بموجب خطة وزارة الأمن الداخلي، فإن إدارة بايدن "ستسرع وتيرة وتزيد سعة" الرحلات الجوية المتجهة إلى هايتي ووجهات أخرى في الـ72 ساعة القادمة.

وأشار التقرير إلى أن البيت الأبيض أوقف مؤقتا رحلات الترحيل إلى هايتي بعد زلزال في أغسطس أعقبته عاصفة مدارية قوية بعد أسابيع من الاضطرابات المدنية.

وتفيد التقارير بأن أكثر من 14 ألف هايتي يخيمون تحت جسر ديل ريو الدولي، بعد أن ارتفع عددهم من مئات قبل حوالي 10 أيام فقط. وهم ينتظرون تسليم أنفسهم إلى دوريات حرس الحدود وطلب اللجوء الأمريكية.

وأصدر حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يوم الخميس تعليماته لوزارة السلامة العامة بالولاية والحرس الوطني في تكساس بإغلاق ست نقاط دخول على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وسط الموجة الهائلة من الهجرة، قائلا إن الأزمة الحدودية "رهيبة للغاية" لدرجة أن عملاء الجمارك وحماية الحدود الأمريكيين "غارقون في الفوضى".

وتفيد التقارير بأن الاعتقالات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ظلت عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، حيث تم تسجيل اعتقال أكثر من 208 آلاف شخص في أغسطس وحده.