ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه من المتوقع أن يكون تأثير إعلان وزيرتي الدفاع والخارجية الهولندية عن استقالتهما على السياسة الهولندية محدودا.

وأشارت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني إلى أن وزيرتي الدفاع والخارجية الهولندية أنك بايلفلد وسيجريد كاج، استقالتا على خلفية الفوضى التي سادت عمليات الإجلاء من أفغانستان، وتعرضهما لانتقادات في البرلمان الذي وصف الحكومة بالعاجزة عن إجلاء بعض الأفغان.

وقالت الصحيفة إن التأثير سيكون محدود للغاية لأن الحكومة الحالية تعمل بصفة مؤقتة بينما تستمر المحادثات الائتلافية بعد الانتخابات في مارس دون جدوى.

ومن المتوقع أن تعود المسؤولتان بسرعة، وخاصة وزيرة الخارجية سيجريد كاج، التي تجري مفاوضات حالية مع رئيس الوزراء الحالي مارك روته لتشكيل حكومة بعد فوز حزبها "D66" بثاني أكثر مقاعد في الانتخابات.

وأجلت هولندا أكثر من 1500 شخص، بما في ذلك الرعايا الهولنديون والأفغان المؤهلون في الأيام الفوضوية الأخيرة، قبل انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في 31 أغسطس، لكن الحكومة تركت وراءها العديد من الأفغان، بما في ذلك 22 مترجمًا فوريًا، على الرغم من دعوات نواب ودبلوماسيين في كابول لإجلائهم قبل أشهر.