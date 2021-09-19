دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قادة العالم إلى تبني خطة تطعيم عالمية عادلة، مع استمرار ظهور المتغيرات، والتي قد تصبح في مرحلة ما مقاوِمة للتطعيمات الحالية، كما دعا إلى "الاستيقاظ"، وإجراء تصحيح فوري للمسار داخل بلدانهم وخارجها، والتوحد في المسائل التي تسهم في تقدم البشرية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ وفي حوار معه ـ قال جوتيريش" نحن بحاجة إلى حل مشكلة التطعيم بشكل متعدد الأطراف، وجمع الجميع معا، وبحاجة إلى مؤسسات متعددة الأطراف تتمتع بقدرة أقوى على الحوكمة لكي تكون قادرة على الوقاية وحل التحديات التي نواجهها".

وفيما يتعلق بأفغانستان قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن الوضع "لا يمكن التنبؤ به" وحذر من أن "ما حدث في أفغانستان، قد يشجع الآن الجماعات الإرهابية أو حركات التمرد الأخرى على أن تصبح أكثر عدوانية".

وقال جوتيريش: "أعتقد أن الأمم المتحدة عليها واجب للقيام به. وواجبنا هو الانخراط والانخراط بناءً حول ما يمكننا تقديمه. وما يمكننا تقديمه هو مساعدة إنسانية أساسية، في الوقت الحالي، والمشاركة من أجل شرح كيفية القيام بذلك لطالبان من المهم بالنسبة لها أن يكون لديها حكومة شاملة من جميع الأعراق المختلفة، وتضم بالطبع نساء، وأن يتم احترام حقوق النساء والفتيات".

وسلط الأمين العام الضوء على تغير المناخ، قائلاً إن العالم "على حافة الهاوية" وطلب من جميع الدول الأعضاء إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ، COP26.